Levningene av savnet journalist identifisert i Brasil

Medlemmer av det føderale brasilianske politiet bærer en kiste med en av de to som er funnet døde i et avsidesliggende område i Amazonas. Etaten bekrefter nå at en av de døde er den britiske journalisten Dom Phillips. Den andre antas å være urfolkseksperten Bruno Pereira. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB

NTB

Politiet i Brasil har offisielt identifisert levningene av den britiske journalisten Dom Phillips.

Phillips ble funnet begravet i Amazonas. Han var på reise i landet for å gjøre research til en bok da han forsvant sammen med urfolkseksperten Bruno Pereira 5. juni.

Levningene av ham er identifisert etter kriminalteknisk analyse, opplyser det føderale brasilianske politiet i en uttalelse.

En lokal fisker har tilstått å ha drept Phillips og Pereira og har vist politiet stedet der likene ble gravd ned.

Ifølge politiet er et hovedspor i etterforskningen et internasjonalt nettverk som betaler fattige fiskere for å fiske i Vale do Javari, noe som er ulovlig siden området er forbeholdt urfolk i Brasil.

Pereira har tidligere ledet den lokale grenen til den brasilianske urfolksetaten Funai og deltatt i flere operasjoner mot ulovlig fiske.