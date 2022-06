Vladimir Putin: – Vi har ikke noe imot at Ukraina blir med i EU

NTB

President Vladimir Putin sier at Russland ikke har noen innvendinger mot at Ukraina eventuelt blir EU-medlem.

– Vi har ikke noe imot det. Det er deres suverene beslutning om de vil bli med i økonomiske unioner eller ikke. Det er deres sak, saken til det ukrainske folket, sa Putin da han fredag deltok på St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum.

Tidligere på dagen anbefalte EU-kommisjonen at Ukraina får status som kandidat til å bli medlem i unionen.

Russland har motsatt seg at Ukraina blir medlem av Nato, men når det gjelder EU, gir Putin uttrykk for at han ikke bryr seg.

– EU er ikke en militærallianse, i motsetning til Nato, sier han.

Men han legger til at hvis Ukraina blir medlem, så vil landet bli en slags halv-koloni under vestlige land.

– Det er min mening, sier han.