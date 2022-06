Boris Johnson i Kyiv – lover å trene ukrainske soldater

Statsminister Boris Johnson dukket uventet opp i Kyiv fredag, der han møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Ukrainas presidentkontor via AP / NTB

NTB

Statsminister Boris Johnson dukket fredag opp i Kyiv, der han lovet at Storbritannia vil kunne trene 10.000 ukrainske soldater for hver 120. dag.

Det er andre gang at Johnson besøker den ukrainske hovedstaden siden krigen begynte 24. februar.

Denne gangen hadde han med seg et tilbud om et storstilt opplæringsprogram for titusener av ukrainske soldater.

Besøket blir gjennomført dagen etter at fire EU-ledere besøkte byen, Tysklands Olaf Scholz, Frankrikes Emmanuel Macron, Italias Mario Draghi og Romanias Klaus Iohannis.

Johnson skulle fredag ha deltatt på en stor konferanse med parlamentarikere og næringslivsledere i Doncaster, men han trakk seg i siste liten, ifølge Sky News.

Ifølge kanalen er en av Johnsons partifeller i Det konservative partiet rasende fordi statsministeren ikke dukket opp på konferansen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er imidlertid glad for besøket. I en melding på Telegram beskriver han Johnson som «vårt lands store venn».

– Mange dager i krigen har bevist at Storbritannias støtte til Ukraina er fast og resolutt. Jeg er glad for å se vårt lands store venn, Boris Johnson, i Kyiv igjen, skriver han.

– Vi har et felles syn på veien mot Ukrainas seier. Jeg er takknemlig for den kraftfulle støtten, skriver han videre.

Zelenskyj har også publisert flere bilder fra besøket på Telegram.

Nyhetsbyrået Reuters siterer Zelenskyjs kontorsjef, som sier at samtalene blant annet handlet om leveranser av tunge våpen, luftvernsystemer og ytterligere økonomisk støtte til Ukraina.