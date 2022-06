NTB

To personer er drept i et russisk rakettangrep mot byen Mykolajiv sør i Ukraina, ifølge den lokale guvernøren.

– Et rakettangrep mot et boligområde drepte to mennesker og såret 20, skriver Vitalij Kim i sosiale medier.

– Fire boligblokker og infrastruktur ble ødelagt i angrepet i dag morges. Det pågår redningsarbeid, skriver han.

Mykolajiv ligger rundt 100 kilometer nordvest for Kherson, som russiske styrker inntok få dager etter invasjonen.