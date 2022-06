Ivanka Trump deler detaljer rundt stormingen av Kongressen

Rett før stormingen av kongressen i fjor gikk det en kule varmt for Donald Trump. Under 6. januar-høringen åpner datteren Ivanka seg om opplevelsen.

Kort tid før Donald Trump-støttespillere stormet Kongressen i USA 6. januar 2021 var daværende president og visepresident, henholdsvis Trump og Mike Pence, i en opphetet og aggressiv samtale over telefon. Ifølge vitner skal Trump blant annet ha kalt Pence en «wimp» og en «pussy».

Uttrykket «pussy» – som betyr pusekatt og også benevner det kvinnelige kjønnsorgan – blir benyttet som skjellsord, blant annet som uttrykk for feighet og mangel på mot. Hva Trump selv la i begrepet er det trolig bare han selv som vet.

– Samtalen var ganske opphetet

Under 6. januar-høringen har også Trumps datter Ivanka Trump delt sin opplevelse av samtalen mellom presidenten og visepresidenten.

– Samtalen var ganske opphetet. Han hadde en annen tone enn det han ellers hadde med visepresidenten, sa Ivanka Trump i en video under høringen og oppgir at hun var overrasket over det hun hørte av samtalen, ifølge New York Post.

I tiden før Kongressens godkjenningsprosess av USAs nye president Joe Biden 6. januar 2021, la daværende president Trump kraftig press på visepresident Pence.

– Ville at Pence skulle erklære Trump som vinneren

Tidligere president Donald Trump sammen med tidligere visepresident Mike Pence.

Trump forsøkte å presse Pence til å omgjøre presidentvalget og oppildnet deretter mobben som ville skade ham da han nektet. Det slår komiteen i Representantenes hus som gransker stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, fast.

Komiteen sa torsdag at Trump la et «ustanselig» press på Pence for å få ham til å gå med på et ulovlig komplott som begge visste var ulovlig.

– Donald Trump ville ha Mike Pence til å gjøre noe ingen andre visepresidenter har gjort: Den tidligere presidenten ville at Pence skulle avvise stemmene og erklære Trump som vinneren, eller sende stemmene tilbake til delstatene for omtelling, sa komitéleder Bennie Thompson.