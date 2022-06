Vladimir Putins tale utsatt etter hacker-angrep

Tidligere denne uken annonserte Russland at Vladimir Putin skulle holde en «svært viktig» tale fredag, uten å oppgi noe om innholdet.

Vladimir Putin utsetter talen sin etter et massivt hackerangrep.

Det skriver den russiske nettavisen Gazeta.ru.

Putins pressesekretær, Dmitri Peskov, har meddelt at talen nå er utsatt.

– Siden i går har vi hatt omfattende tjenestenektangrep på nettet og på akkrediteringssystemet til økonomiforumet. I dag ble deltakerbasen dessverre deaktivert, slik at det ble problemer med utdeling av adgangskort, forklarer Peskov, ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria.

– Eksperter jobber med å rette opp problemet. Vi skal fikse alt, men det tar tid, sier Kreml-talsmannen.

Et DDoS-angrep, også kjent som distribuert tjenestenektangrep, er et angrep hvor et nett av datamaskiner brukes til å oversvømme en nettside eller andre ressurser på nett.

Talen er derfor utsatt fra klokken 14.00 til 15.00.

Vanligvis deltar en rekke utenlandske politikere og næringslivsledere på konferansen i Russlands nest største by, men i år vil det være langt færre gjester fra andre land som følge av Russlands krig mot Ukraina.