Reisen under flyplasskaoset endte i døden

Reisen fikk et dødelig utfall for en handikappet mann under flyplasskaoset i London.

Gatwick-flyplassen i London har i likhet med flere andre flyplasser i Europa vært rammet av kaos de siste ukene. Vitner ved flyplassen sier til The Sun at de har sett flere handikappete med behov for assistanse som ikke har fått hjelpen de trenger. For én mann endte reisen med flyselskapet EasyJet i tragedie.

Ifølge et vitne den britiske avisen har snakket med, reiste mannen sammen med sin kone, som også hadde behov for assistanse. Da paret skulle forlate flyet de ankom Gatwick med ble kona hentet av betjeningen, men ikke mannen.

– En ansatt hentet kvinnen og førte henne ut av flyet mens mannen ble sittende igjen alene. Han ville ikke bli sittende igjen og vente på betjeningen, så han gikk inn i terminalen på egenhånd. Han falt i en rulletrapp og pådro seg alvorlige skader og døde, sier vitnet til The Sun.

– Dette er en tragisk hendelse som aldri burde funnet sted. Noen burde hjulpet han, legger vitnet til.

– Var ikke en faktor

Flyplassen hevder på sin side at mangel på betjening ikke var årsaken til dødsfallet.

– Mangel på betjening var ikke en faktor i denne hendelsen, noe som blir hevdet. Det er normalt at én ansatt tar med seg tre passasjerer som har behov for assistanse. Etterforskningen pågår. Våre tanker er med passasjerens familie, sier en representant for flyplassen ifølge avisa.

Ifølge flyplassen var den nå døde mannen én av fire handikappede på flyet.

Angus Drummond leder organisasjonen Limitless Travel. Han mener hendelsen var uunngåelig.

– Det var bare snakk om tid. Må det død til for at flyplasser skal våkne opp og se handikappedes behov?, sier Drummond.

Flere tilfeller

Samme dag som dødsulykken fant sted, onsdag denne uken, ble en lam kvinne forlatt på et fly i påvente av assistanse ved samme flyplass. Der ble hun sittende i 90 minutter. Hun sier til The Sun at rullestolen hennes ble ført til henne, men at betjeningen var «opptatt med andre ting».

Den handikappede britiske journalisten Frank Gardner forteller at han ble forlatt på et fly på London Heathrow fordi flyplassen ikke hadde kapasitet til å hjelpe ham.