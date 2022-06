Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til fredag 17. juni.

* Russland har allerede tapt den strategiske kampen i Ukraina, mener Storbritannias forsvarssjef Tony Radakin. Russerne har gjort seg betydelig svakere for bare «små» gevinster, siteres han på av Sky News.

Videre heter det at russerne etter hvert vil gå tom for soldater og avanserte missiler, og at de aldri vil klare å ta over hele Ukraina.

– Dette er en forferdelig tabbe av Russland. Strategisk har landet tapt allerede. Nato er sterkere – Finland og Sverige ønsker å bli med, sier Radakin.

* Frankrikes president Emmanuel Macron sier han er åpen for å møte Russlands president Vladimir Putin i Moskva, men kun på visse vilkår.

– Jeg mener at en tur til Russland nå må skje på vilkår, handlinger fra president Putin. Jeg kan ikke bare dra dit, sa Macron til den franske kringkasteren TF1 da han var i Kyiv torsdag. Macron sa videre at han ville snakke med Putin om humanitære forhold, sikkerheten til krigsfanger og matsikkerhet, for å finne en løsning.

Her kan du lese flere saker fra Ukraina-krigen

– Jeg vil ikke utelukke noe, men jeg vil alltid gjøre dette i samråd med den ukrainske presidenten og når det gir mening, sa Macron.

* Ukraina syntes tirsdag å true med å angripe en viktig russisk-bygget bro som knytter Russland til den annekterte Krim-halvøya. Den ukrainske etterretningen offentliggjorde det den sier er offisielle russiske papirer om byggingen av broen, men det er ikke bekreftet hvorvidt det 300 sider lange dokumentet er ekte.

Det skjedde dagen etter at den ukrainske generalen Dmytro Martsjenko sa at broen vil være «mål nummer én» om Ukraina får tak i de nødvendige våpnene. Han sa videre at Russland bruker brua til transport av forsyninger til Krim og Sør-Ukraina.

Broen, som er 18 kilometer lang, kostet i sin tid 3,7 millarder dollar ifølge The Guardian , og har knyttet Krim til det russiske fastlandet siden 2018. Russerne annekterte halvøya i 2014.

* Mange mennesker, muligens opptil 300 og mange av dem sivile, er dumpet i en massegrav i utkanten av Lysytsjansk, opplyser en soldat til New York Times.

Av de døde er mange sivile som er drept av russiske artilleriangrep mot Lysytsjansk, Sievjerodonetsk og Rubizjne, som ligger like nord for de to byene, skriver avisa. Massegraven er ikke tildekket.

– Alle maskinene som var i byens lager – gravemaskiner og alt – ble gitt til militæret for å grave skyttergraver, er forklaringen fra soldaten Serhij Veklenko på hvorfor likene ikke ligger under jorda. Videre heter det at det ikke har kommet noen pårørende for å hente og begrave dem. Veklenko anslår at det ligger 300 døde i massegraven.

– Vi har begravet døde mennesker her siden april, sier han.