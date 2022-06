Ukraina truer med å ødelegge russisk bro til Krim

NTB

Ukraina syntes tirsdag å true med å angripe en viktig russisk-bygget bro som knytter Russland til den annekterte Krim-halvøya.

Den ukrainske etterretningen offentliggjorde det den sier er offisielle russiske papirer om byggingen av broen, men det er ikke bekreftet hvorvidt det 300 sider lange dokumentet er ekte.

Det skjedde dagen etter at den ukrainske generalen Dmytro Martsjenko sa at broen vil være «mål nummer én» om Ukraina får tak i de nødvendige våpnene. Han sa videre at Russland bruker brua til transport av forsyninger til Krim og Sør-Ukraina.

Broen, som er 18 kilometer lang, kostet i sin tid 3,7 millarder dollar ifølge The Guardian , og har knyttet Krim til det russiske fastlandet siden 2018. Russerne annekterte halvøya i 2014.

Talsperson Dmitrij Peskov for den russiske regjeringen sier at alle forholdsregler er tatt for å sikre Krim. Kreml er klar over de ukrainske truslene om å angripe brua, het det videre. Russland har truet med å bombe Kyiv om broen blir angrepet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener at Martsjenkos trussel er i strid med ukrainske løfter til vestlige allierte om å ikke bruke langdistansevåpen for å rette angrep mot russisk territorium.

Ukraina anser imidlertid fortsatt Krim som en del av landet.