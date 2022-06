Utviklingsland skuffet etter klimasamtaler i Bonn

Utviklingsland var skuffet etter at klimasamtalene i tyske Bonn, som skal legge grunnlag for klimatoppmøtet COP27 neste år, endte med få synlige resultater. Bildet viser brannmannskaper som kjemper mot skogbrann i delstaten Oregon i USA. Illustrasjonsfoto: Oregon Department of Forestry / AP / NTB

NTB

Utviklingsland ga torsdag uttrykk for skuffelse og frustrasjon etter at en ny runde med klimasamtaler i Tyskland ble avsluttet uten nevneverdig framgang.

Representanter fra nesten 200 land har vært samlet i Bonn for å ha tekniske diskusjoner som skal legge grunnlaget for viktige FN-forhandlinger senere i år.

Men diskusjonene var preget av stor uenighet, samtidig som verdens oppmerksomhet nå er rettet mot andre kriser, som Russlands invasjon av Ukraina og den raskt voksende mat- og energikrisen.

Møtet førte til få synlige resultater, også når det gjaldt utslippskuttene som verdens land tidligere er blitt enige om at er helt nødvendige for å nå målet i Parisavtalen, nemlig å begrense den globale oppvarmingen til «godt under» 2 grader mer enn nivåene som ble målt mellom 1850 og 1900, og under 1,5 grad om mulig.

Høye forventninger

Enkelte av delegatene forklarer skuffelsen med at forventningene muligens var svært høye etter klimatoppmøtet COP26 i Glasgow for et halvt år siden.

Finansiering er et sårt punkt. For to år siden fikk utviklingsland et løfte om at de skulle få 100 milliarder dollar i året til å tilpasse seg klimaendringene, men dette er ennå ikke oppfylt.

Et annet konfliktfylt tema er den langsomme innsatsen når det gjelder hjelpen som sårbare land trenger for å takle flom, hetebølger og ekstremvær, som er kommet i kjølvannet av klimaendringene.

Finansieringsordning

Utviklingsland ønsker en særskilt finansieringsordning som skal hjelpe de landene som har minst ansvar for klimaendringene, til å håndtere konsekvensene av dem.

Men forslaget er blitt avvist av rikere land, spesielt av EU og USA, som mener at finansieringen skal kanaliseres via eksisterende organisasjoner.

På grunn av manglende framgang krever utviklingsland at dette temaet også skal være på dagsordenen under COP27-møtet i Sharm el-Sheik i november.