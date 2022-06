Russisk agent skal ha forsøkt å infiltrere Den internasjonale straffedomstolen

NTB

Nederlandsk etterretning sier at de i april avslørte et russisk forsøk på å infiltrere Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag.

Russeren skal ha jobbet for etterretningsbyrået til det russiske militæret (GRU). Ifølge den nederlandske etterretningstjenesten AIVD brukte han et falskt brasiliansk pass i et forsøk på å få en praktikantstilling ved domstolen.

Den 36 år gamle mannen ble ifølge AIVD avslørt og pågrepet på Schiphol lufthavn i Amsterdam. Deretter ble han sendt tilbake til Brasil med første fly.

Hendelsen skjedde i april, men blir først avslørt nå.

Hvis russeren hadde greid å infiltrere ICC, kunne domstolen lidd stor skade, mener AIVD.