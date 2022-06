EUs tungvektere støtter at Ukraina blir kandidatland umiddelbart

Romanias president Klaus Iohannis, Italias statsminister Mario Draghi, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz hadde felles pressekonferanse i Kyiv torsdag. Foto: Natacha Pisarenko / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Lederne for Tyskland, Frankrike, Italia og Romania slår fast at de ønsker at Ukraina umiddelbart skal bli kandidatland i unionen.