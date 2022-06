Vestlige ledere sjokkert over ødeleggelsene de ble vist i Kyiv

NTB

Ledere fra Frankrike, Tyskland, Italia og Romania besøkte torsdag Kyiv og Volodymyr Zelenskyj. De fikk se det Emmanuel Macron kalte tegn på krigsforbrytelser.

Torsdag morgen ankom president Emmanuel Macron, Tysklands statsminister Olaf Scholz og Italias statsminister Mario Draghi Kyiv med et nattog fra Polen. Også Romanias president Klaus Iohannis ble tatt imot på stasjonen i den ukrainske hovedstaden.

– Dette er et viktig øyeblikk. Det er et budskap til ukrainerne om europeisk solidaritet, sa Macron da han steg ut av toget i Kyiv. Han understreket at de besøkende lederne ville diskutere både «nåtid og framtid» med ukrainske ledere.

Macron, Scholz og Draghi, som er kritisert for ikke ha vært tøffe nok overfor Russland, inviterte pressen med på toget, og bildene tyder på at det var god stemning underveis.

– Vi vil vise solidaritet, men også sørge for at hjelpen vi har organisert – økonomisk, humanitær og våpen – vil fortsette, sa Scholz.

Skjøt mot flyktende sivile

Under besøket fikk de fire EU-lederne blant annet se ødeleggelsene i Kyiv-forstaden Irpin, inkludert ruinene av et bolighus som var ødelagt av russiske granatangrep. Da russerne trakk seg ut i mars, ble det funnet nesten 300 døde sivile i Irpin.

Macron sier han så tegn på krigsforbrytelser i forstaden og fordømmer det han omtaler som massakrer fra russiske styrker. Han hyller de ukrainske styrkenes heltemot.

Han og de andre gjestene fikk også ettertrykkelig beskjed om hvor omfattende lidelsene og ødeleggelsene i Ukraina er. Regionalminister Oleksij Tsjernysjov fortalte hvordan russiske soldater skjøt mot familier i biler og hvordan broer ble sprengt for å sperre fluktruter.

– De skjøt mot familier, barn, kvinner som prøve å flykte. De drepte folk i bilene med vilje, forklarte Tsjernysjov.

– Hvor mange byer har dere der situasjonen er tilsvarende, spurte Macron.

– Hundrevis.

Ruiner og håp

Men blant ruinene var det også spor av håp, inkludert et budskap sprayet på en ødelagt bygning.

– Se der «Make Europe, not war», sa Macron som fikk øye på graffitien.

– Det er veldig rørende å se det.

– Risikabelt

Mens de utenlandske lederne var på besøk, kom det meldinger om at flyalarmen gikk i Kyiv fylke. Det tyske nyhetsbyrået DPA sier alarmen gikk kort etter at de ankom byen.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko sier at han er glad og stolt over å få ta imot de europeiske lederne.

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk tok imot Frankrikes president Emmanuel Macron da han ankom Kyiv torsdag. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

– Det er et tegn på sterk støtte i en tid der det fortsatt er en risiko knyttet til å besøke Kyiv, fordi raketter kan treffe igjen når som helst, sier ordføreren.

Klitsjko understreker at besøket har stor symbolverdi og at Europas stabilitet er avhengig av at Russlands krig i Ukraina tar slutt.

I hovedstaden ble de fire mottatt i presidentpalasset av Volodymyr Zelenskyj. Mens de besøkende stilte i mørk dress, var den ukrainske presidenten kledd i kaki-T-skjorten som er blitt hans varemerke.

Russisk kritikk

Mens ukrainerne setter pris på besøket, harselerer Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev med EU-ledernes Kyiv-reise. Medvedev er i dag nestleder Russlands sikkerhetsråd.

– Europeiske fans av frosker, leverpølser og spagetti elsker å besøke Kyiv. Til ingen nytte. Løfter om EU-medlemskap og gamle haubitser til Ukraina, fulle på horilka og hjem med tog som for 100 år siden. Alt er bra. Men det bringer ikke Ukraina nærmere fred, skriver Medvedev, som er en nær alliert av Vladimir Putin, på Twitter.

Haubitser er en type artillerivåpen, og horilka er ukrainsk brennevin.

Zelenskyj invitert

De vestlige ledernes visitt kom i forkant av en rekke internasjonale toppmøter. Først ute er EU, som samler sine toppledere i Brussel 23. og 24. juni. Ukraina håper å få kandidatstatus på møtet, men Macron har gjort det klart at det realistisk sett vil ta flere tiår før Ukraina eventuelt kan slutte seg til EU.

Et par dager senere er det G7-toppmøte på Schloss Elmau i tyske Bayern, dit Zelenskyj er invitert.

Han har også takket ja til en invitasjon til Nato-toppmøtet i Madrid 29. og 30. juni. Det er uklart om han skal møte personlig eller via videolink, slik han har gjort fram til nå.