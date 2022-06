Tankesmie: Russland rykker framover mot Slavjansk

NTB

Russiske styrker har gradvis økende suksess i framdriften mot Slavjansk i Donetsk, mener en amerikansk tankesmie.

Institute for the study of war (ISW) skriver i sin siste analyse av Russlands krig i Ukraina at russerne rykker framover mot Slavjansk fra sørøst for Izium.

De russiske styrkene vant gradvis mer terreng onsdag, ifølge tankesmia. Russiske kilder sier de har tatt byen Dolyna, 20 kilometer unna Slavjansk. Byen ligger langs en den viktige E40-motorveien inn til Slavjansk.

Slavjansk har en befolkning på 130.000 mennesker.

Samtidig fortsetter kampene rundt Sievjerodonetsk i Luhansk. ISW mener russerne har tatt små seire langs motorveien mellom Bakhmut og Lysytsjansk, byen som ligger like over elva for Sievjerodonetsk der det har rast harde kamper i en måned.

Russerne forsøker tilsynelatende også å angripe fra Tosjkivka sør for Sievjerodonetsk.

Lysytsjansk er viktig siden den ligger på en høyde og gir ukrainerne mulighet til å angripe russerne i Sievjerodonetsk. ISW skriver at Russland nå fokuserer på å ta Bakhmut for å deretter angripe Lysytsjansk og Sievjerodonetsk.

Ukrainas generalstab sa torsdag morgen at Bakhmut er under angrep.