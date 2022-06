ZDF: Scholz, Macron og Draghi besøker Kyiv torsdag

Tysklands statsminister Olaf Scholz vil torsdag besøke Kyiv for første gang siden krigen brøt ut, ifølge den tyske kringkasteren ZDF. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

NTB

Statslederne fra Tyskland, Frankrike og Italia skal besøke Kyiv torsdag, ifølge kildene til den tyske kringkasteren ZDF.

ZDF skrev onsdag kveld at Tysklands statsminister Olaf Scholz var på vei til den ukrainske hovedstaden. ZDF-korrespondent Andreas Kynast skrev samtidig at han fikk opplyst av «sikre kilder» at Scholz får selskap av Frankrikes president Emmanuel Macron og Italias statsminister Mario Draghi.

Det har vært spekulert på at trioen ville besøke Kyiv før G7-toppmøtet i slutten av måneden, dit Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er invitert. Alle tre har blitt kritisert fra ukrainsk hold for å ikke være tøffe nok overfor Russland.

Siden invasjonen 24. februar, har en rekke ledere reist til Kyiv for å vise solidaritet med ukrainerne.

Ukraina håper at EU vil gi landet kandidatstatus på unionens toppmøte 23. og 24. juni. Det går av stabelen rett før G7-toppmøtet, som holdes på Schloss Elmau i tyske Bayern 26. til 28. juni.

Zelenskyj har også takket ja til en invitasjon om å delta på Nato-toppmøtet i Madrid 29. og 30. juni. Det er uklart om han skal møte personlig eller via videolink, slik han har gjort fram til nå.