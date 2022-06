FN: Prekær vannmangel i Sievjerodonetsk

NTB

Tusenvis av sivile er fanget i Sievjerodonetsk der tilgang på rent vann, sanitær og strøm blir stadig dårligere, ifølge FN.

Det er særlig situasjonen for de mange hundre som har søkt tilflukt i kjellere under kjemikaliefabrikken Azot i byen, som er urovekkende, sier Aviano Abreu, talsmann for FNs nødhjelpskontor (OCHA)

– Mangelen på vann og sanitær er svært bekymringsfull, for folk kan ikke leve lenge uten vann, sier han ifølge BBC.

– Hvis de bare har tilgang til forurenset vann, kan det føre til helseproblemer. Vi må sørge for at de som fortsatt befinner seg der, så fort som mulig får tilgang til rent vann, fortsetter Abreu.

FN-kontoret prøver å få fraktet inn hjelpeforsyninger til sivile som fortsatt befinner seg inne i Sievjerodonetsk. Men det er ikke mulig å få sikkerhetsgarantier, opplyser OCHA.

Tirsdag lovte Russland at de onsdag skulle åpne det de omtalte som «en humanitær korridor» for å evakuere sivile. Men onsdag kveld var det ennå ikke bekreftet at en evakuering var på gang.