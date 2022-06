Aleksej Navalnyj sier han er overført til en av Russlands verste fangeleirer

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj i en videolenke fra fengselet under et rettsmøte tidligere i juni. Arkivfoto: Vladimir Kondrashov / AP / NTB

NTB

Den russiske aktivisten og Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj sier han er overført til en fangeleir beryktet for overgrep og harde straffetiltak.

Tirsdag meldte Navalnyjs støttespillere at han plutselig hadde forsvunnet fra fengselet han har sittet i siden begynnelsen av 2021, i Pokrov cirka 10 mil øst for Moskva.

Onsdag publiserte han en melding på Instagram der han oppgir at han er overført til fangeleiren IK-6 «Melekhovo». Han skriver også at han er i karantene og ikke har så mye å si.

Fangeleiren han refererer til, ligger ved byen Vladimir rundt 25 mil øst for Moskva. Russiske medier har flere ganger skrevet om fangeleiren i forbindelse med at fanger skal ha blitt mishandlet.

Navalnyjs støttespillere beskriver den som «en av Russlands mest skremmende fengsler».

Navalnyj ble pågrepet da han reiste tilbake til Russland etter å ha tilbrakt en tid i Tyskland, der han fikk behandling etter å ha overlevd et nervegiftangrep i hjemlandet. Han ble dømt til to og et halvt års fengsel for å ha brutt meldeplikten i en gammel sak der han fikk en betinget dom.

I mars ble dommen forlenget til ni år etter at han ble kjent skyldig i underslag og forakt for retten.