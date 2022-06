Briter i harnisk etter at europeisk domstol stanset Rwanda-plan

En plakat utenfor en britisk domstol mandag. Da domstolen ja til å sende asylsøkere til Rwanda. Men like før flyet skulle ta av tirsdag kveld, sa Den europeiske menneskerettsdomstolen nei. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

NTB

Flere britiske politikere tar til orde for at Storbritannia bør melde seg ut av Den europeiske menneskerettsdomstolen (ECHR) som følge av asylstriden.

I Det konservative partiet har kjennelsen blitt møtt med raseri og anklager om at Storbritannias suverenitet er truet.

– Ja, la oss trekke oss fra Den europeiske menneskerettsdomstolen og stanse dens innblanding i britisk lov, skriver parlamentarikeren Andrea Jenkyns på Twitter onsdag.

Den britiske politikeren Andrea Jenkyns.

Det samme budskapet frontes av en rekke andre høyrepolitikere, samt den konservative delen av britisk presse.

Utelukker ikke utmelding

Regjeringen vil ikke utelukke at landet kan komme til å trekke seg fra Den europeiske menneskerettskonvensjonen etter at en ECHR-dommer stanset utsendelsen av asylsøkere til Rwanda tirsdag kveld.

Det var sju asylsøkere om bord på flyet, som etter planen skulle lettet fra en militær flyplass i Wiltshire sent tirsdag kveld. Britiske domstoler hadde da gitt grønt lys for at de kunne sendes av gårde selv om regjeringen er blitt pålagt å gå gjennom Rwanda-planen på nytt.

ECHR mente imidlertid at utsendelsene ikke kan skje før Rwanda-planen er ferdig behandlet i rettsvesenet, det vil si at regjeringen må følge opp kjennelsen i en britisk domstol og gå gjennom endringene i asylpolitikken på nytt.

– Vil gjøre det rette

Innenriksminister Priti Patel lovet onsdag at regjeringen ikke vil la noen hindre den i å «gjøre det som er rett». Hun anklager advokater og menneskerettsgrupper for å gå imot det britiske folkets vilje, og retter også pekefingeren mot de «onde» gjengene som står bak menneskesmuglingen i Den engelske kanal.

Også i sosiale medier er det mange briter som gir uttrykk for sinne over at ECHR har stanset noe som britiske folkevalgte har bestemt.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen ble en del av det britiske lovverket i 1998.