Legionellabakterier oppdaget på flere populære reisemål

Den potensielt dødelige bakterien kan smitte gjennom airconditionanlegg og dusjhoder. Norsk overlege ber nordmenn være oppmerksomme på eventuelle symptomer.

Etter to år med pandemi, nedstenging og strenge innreiserestriksjoner, har flere nordmenn nå endelig bestilt den utenlandsturen de har ventet på.

Men bakterieutbrudd på flere populære reisemål, gjør at nordmenn nå oppfordres til å ta forholdsregler og følge med på eventuelle symptomer.

Kan gå skikkelig galt

Den potensielt dødelige bakterien legionella er nemlig funnet på blant annet Mallorca, Menorca og Ibiza, melder Dagbladet, som henviser til danske BT.

Ifølge den danske avisen skal bakterien ha blitt funnet ved nesten to av tre hoteller, ferieleiligheter og andre turistanlegg på de populære ferieøyen. I tillegg skal bakteriene også ha blitt oppdaget i landene Ungarn, Italia og Kroatia.

Overlege ved Kry reiseklinikk i Oslo, Gunnar Hasle, sier til Dagbladet at det er viktig å være obs på symptomer, slik at man kan stille en diagnose tidlig.

Kommer man for sent i gang kan det nemlig gå skikkelig galt.

Må være algevekst for at den skal vokse

Hasle forklarer at legionella formerer seg i vann, og da særlig i dårlig vedlikeholdt airconditionanlegg. Han presiserer at det må være algevekst og dårlig renhold for at bakterien skal vokse.

Men på steder hvor bakterie finnes kan man bli smittet hvor som helst hvor det er aircondition. Det kan til og med smittes fra dusjhoder.

– Det er viktig å oppsøke lege så fort man får typiske symptomer, som tørrhoste, generelle muskelsmerter, feber og diaré, understreker Hasle overfor avisa.