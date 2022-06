NTB

Den italienske energiganten Eni sier at den russiske gassleverandøren Gazprom har kuttet leveransene med 15 prosent.

Ifølge Eni er det ikke oppgitt noen grunn til kuttet.

– Eni kan bekrefte at Gazprom har sagt at de reduserer gassleveransene i dag med rundt 15 prosent. Vi har ikke fått oppgitt årsak. Eni overvåker situasjonen, sier en talsperson for Eni.