Minst 12 land nekter å vise Disney-filmen «Lightyear»

Filmen «Lightyear», som handler om «Toy Story»-karakteren Buzz Lightyear, blir nektet visning i minst 12 land. Les mer Lukk

NTB

Den nyeste animasjonsfilmen fra Disney, «Lightyear» har blitt nektet utgivelse i minst 12 land på grunn av at filmen viser et kyss mellom to av samme kjønn.