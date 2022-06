Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til onsdag 15. jun.

* Vestlige land bør sende Ukraina tyngre våpen slik at de kan kjempe mot den russiske offensiven øst i landet, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Ja, Ukraina bør ha flere tyngre våpen, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Haag tirsdag kveld. Han sa også at Nato allerede har begynt å trappe opp leveransene, og at tjenestemenn skal møtes i Brussel onsdag for å samordne videre militær støtte, deriblant leveranser av tunge våpen.

– Fordi de er helt avhengige av det for å kunne stå imot den brutale russiske invasjonen, sa Stoltenberg videre.

* Kampen mot russiske styrker i Donbas vil avgjøre utfallet av krigen, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tirsdag kveld. Russland har intensivert innsatsen for å isolere ukrainske styrker som er igjen i Sievjerodonetsk og ødelagt alle tre bruer som knytter byen til nabobyen Lysytsjansk.

– Dessverre er det smertefulle tap. Men vi må være sterke. Dette er landet vårt. Å holde stand i Donbas er avgjørende. Donbas er nøkkelen som avgjør hvem som vil dominere de neste ukene, sa Zelenskyj.

* USA og allierte vil bygge siloer langs Ukrainas grenser for å gjøre landet uavhengig av å eksportere korn via Svartehavet, ifølge president Joe Biden.

Den russiske blokaden i Svartehavet har ført til at Ukrainas eksport av korn sjøveien er blitt blokkert. Eksportstansen truer matsikkerheten i hele verden, og Russland er blitt anklaget for utpressing og å bruke sult som våpen.

For å hjelpe på flaskehalsen skal de vestlige landene bygge «midlertidige siloer ved grensene til Ukraina, inkludert i Polen, så vi kan overføre det til de siloene, over til biler i Europa, og få det ut til havet og ut i verden», sa Biden i natt.