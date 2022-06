Kongressen styrker sikkerheten rundt høyesterettsdommere

Patrulje utenfor boligen til høyesterettsdommer Brett Kavanaugh etter at en væpnet mann ble pågrepet og siktet for å ha planlagt å drepe ham forrige uke. Kongressen vedtok tirsdag utvidede sikkerhetstiltak rundt domstolen. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

NTB

Kongressen styrker sikkerhetstiltakene rundt høyesterettsdommere. Det skjer noen dager etter at en væpnet mann ble siktet for å ha planlagt å drepe en av dem.

Forslaget ble godkjent av Representantenes hus tirsdag, mer enn en måned etter at Senatet vedtok det enstemmig, skriver The Hill. Dermed trengs kun president Joe Bidens underskrift.

Forslaget gir beskyttelse døgnet rundt til familiemedlemmene til høyesterettsdommerne, samt alle høytstående tjenestepersoner tilknyttet domstolen når det anses som nødvendig. Det ble vedtatt med 396 stemmer for og 27 mot.

Kontroversiell lekkasje

Forslaget ble fremmet etter at et utkast til en kjennelse der det går fram at domstolen vil tilsidesette kjennelsen Roe v. Wade som har gitt amerikanerne en grunnlovsfestet rett til fri abort siden 1973, ble lekket. Siden har det blitt satt opp sikkerhetsgjerder utenfor domstolen, skriver Business Insider.

Alle nei-stemmene var demokrater som ønsket at også andre ansatte i domstolen skulle få same beskyttelse. Enkelte tjenestepersoner i regjeringen og i Kongressen har den samme beskyttelsen, og alle høyesterettsdommere blir beskyttet av føderalt politi.

Kavanaugh-trusler

Vedtaket kommer også etter at mann iført stridsvest og væpnet med pistol og kniv ble pågrepet utenfor boligen til høyesterettsdommer Brett Kavanaugh forrige uke. Han ble siktet for å ha planlagt å drepe dommeren.

Kavanaugh er en av de seks dommerne i høyesterett som er utnevnt av republikanske presidenter. De tre andre er utnevnt av demokrater.

Ifølge siktelsen kontaktet mannen selv nødtjenestene og fortalte at han var kommet fra California for å drepe Kavanaugh og at han vurderte å ta sitt eget liv. Han ble deretter pågrepet uten dramatikk.

I avhør fortalte 26-åringen at han var opprørt over det lekkede utkastet, og over den siste skolemassakren der 19 barn og to lærere ble drept i Uvalde i Texas. Han sa videre at han mistenkte Kavanaugh for å ville liberalisere våpenlovene ytterligere, ikke skjerpe dem.