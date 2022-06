Stoltenberg: Ukraina trenger tyngre våpen

NTB

Vestlige land bør sende Ukraina tyngre våpen slik at de kan kjempe mot den russiske offensiven øst i landet, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Ja, Ukraina bør ha flere tyngre våpen, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Haag tirsdag kveld.

Han sa også at Nato allerede har begynt å trappe opp leveransene, og at tjenestemenn skal møtes i Brussel onsdag for å samordne videre militær støtte, deriblant leveranser av tunge våpen.

– Fordi de er helt avhengige av det for å kunne stå imot den brutale russiske invasjonen, sa Stoltenberg videre.

Pressekonferansen ble holdt etter et møte mellom ledere fra flere Nato-land, et møte som Nederlands statsminister Mark Rutte og Danmarks statsminister Mette Frederiksen var verter for.

Polen vil gi mer

Også lederne fra Polen, Romania, Lativa, Portugal og Belgia deltok i diskusjonene, som er en forberedelse til Nato-toppmøtet i Madrid i slutten av juni.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki klaget over at Vesten ikke gjør nok for å støtte Ukraina.

– Vi har ikke gjort nok for å forsvare Ukraina, for å støtte det ukrainske folket, for å støtte deres frihet og suverenitet, sa Morawiecki på pressekonferansen.

– Og det er derfor jeg ber dere, jeg spør dere om å gjøre mye mer for å levere våpen, artilleri til Ukraina. De trenger å forsvare sitt land, la han til.

Styrket forsvar

Den polske statsministeren mener at Vesten vil miste all troverdighet hvis Ukraina taper mot Russland.

– Det vil være en fullstendig fiasko og en katastrofe for Den europeiske union, for våre verdier og for Nato, sa han.

I en offisiell uttalelse sier Stoltenberg at de under møtet diskuterte behovet for fortsatt sterk støtte til Ukraina, både på kort og lang sikt.

– Som svar på Russlands invasjon har vi styrket vår evne til å beskytte og forsvare hver tomme av Natos territorium. I Madrid skal vi ta de neste stegene, sa generalsekretæren.