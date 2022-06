WHO vil gi apekopper et nytt navn

Apekoppviruset sett gjennom et mikroskop. Arkivfoto: Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner / CDC via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at de jobber for å finne et nytt navn på virussykdommen apekopper.