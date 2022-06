Kreml: Storbritannia har ikke bedt Russland om hjelp til å redde dødsdømte briter

NTB

Russiske myndigheter sier de ikke har fått noen forespørsel fra Storbritannia om hjelp til å redde to briter som er dømt til døden av prorussiske separatister.

– De har ikke spurt, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov tirsdag, ifølge det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Interfax.

Men han antydet samtidig at hvis det kommer en forespørsel fra London, så vil Russland vurdere den.

– Selvfølgelig vil alt avhenge av en anmodning fra London, og jeg er sikker på at den russiske siden vil være klar til å vurdere den, sier Peskov.

– Ta det opp med separatistene

Han understreker imidlertid at britiske myndigheter først og fremst bør diskutere saken direkte med separatistene i Donetsk-fylket.

– Man bør selvfølgelig henvende seg til myndighetene i det landet som har kunngjort dommen, og det var ikke Russland, sier han.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Donetsk ble få dager før Russland gikk til krig mot Ukraina, anerkjent som et uavhengig land av russiske myndigheter, men området er folkerettslig en del av Ukraina, og er ikke anerkjent som en egen stat av noe annet land.

FN: En krigsforbrytelse

Storbritannias utenriksminister Liz Truss sa i et intervju med BBC tirsdag morgen at hun vil gjøre alt som trengs for å sikre at de to britene Aiden Aslin og Shaun Pinner blir løslatt. Begge kjempet sammen med ukrainske styrker for å forsvare havnebyen Mariupol mot separatister og russiske invasjonsstyrker. Og begge overga seg etter å ha forskanset seg i stålverket Azovstal i ukevis.

Også marokkanske Brahim Saaudun har lidd samme skjebne som de to britene. Etter å ha overgitt seg, ble han stilt for retten av separatistene og dømt til døden.

Heller ikke domstolen er anerkjent av noen andre land enn Russland, og FN har allerede kalt dødsdommene for en krigsforbrytelse.