Store spekulasjoner etter at Kreml-vennlig avis fjernet propaganda-innlegg

Selv hevder avisen Izvestia at de ble hacket, og at innlegget fra Kreml er falskt. Andre mener det bare ble publisert for tidlig.

Søndag publiserte den Kreml-vennlige avisen Izvestia en slags kronikk signert Sergej Kiriyenko, første nestleder i den russiske presidentadministrasjonen.

Ifølge det russiske uavhengige nettstedet Meduza kom Kiriyenko med store lovnader om å gjenoppbygge Donbas-regionen.

– Hele Russland vil gjenopprette det ødelagte Donbas. Det vil koste mange milliarder rubler, men alle pengene vil komme fra statskassen – selv om det betyr dårligere levestandard i resten av Russland, sto det i kronikken.

Rett etter at kronikken ble lagt ut, ble den slettet av avisen.

Like etterpå ble den fjernet, melder svenske Expressen.

Hevder de ble hacket

Det at avisen fjernet innlegget like etter at det ble publisert, har fått spekulasjonene til å svirre.

Avisen selv sier i en offisiell uttalelse at de ble hacket, og at en ikke navngitt gjerningsperson skal ha publisert artikkelen.

Det er det ikke alle som tror på.

Den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW) konkluderer i sin analyse at publiseringen av Kreml-propagandaen ble publisert for tidlig ved en feil, og at den trolig var ment for publisering om Russland klarte å annektere hele Donbas-regionen.

De utelukker derimot ikke at det var en hacker som sto for den premature publiseringen.

Den russiske BBC-journalisten Andrej Zakharov, skriver derimot i et Twitter-innlegg at han er sikker på at det er et falskt innlegg og at hackere står bak.

Ikke første gang

Skulle det vise seg å være en for tidlig publisering, er det ikke første gangen Russland har feiret for tidlig.

I følge ISW publiserte, og slettet, Kreml, gjennom det statlige nyhetsbyrået RIA, i slutten av februar en artikkel som for tidlig feiret en russisk seier over Ukraina. I artikkelen ble erobringen av Ukraina skrevet om i fortid, som om Russland allerede hadde vunnet.