Britisk asylfly til Rwanda skal gå «uansett», sier minister

NTB

En planlagt flyging med asylsøkere fra Storbritannia til Rwanda kommer til å ta av tirsdag, uansett hvor få som er om bord, sier utenriksminister Liz Truss.

Tirsdagens flyging blir den første i et omstridt program for å overføre asylsøkere til Rwanda i stedet for å huse dem i Storbritannia. Den nye politikken har fått omfattende kritikk, blant annet fra erkebiskopene i Canterbury og York, som kaller den umoralsk og en skam for landet.

Truss forsvarer ordningen som «fullstendig moralsk», skriver nyhetsbyrået PA.

Nesten tomt fly

Hun vil ikke si hvor mange som skal flys til Rwanda tirsdag, men det har kommet signaler om at det kan være så få som sju.

– Vi skal sende flyet av gårde senere i dag, Jeg kan ikke si hvor mange som vil være om bord, men det viktige er at vi etablerer prinsippet og begynner å bryte ned menneskesmuglernes forretningsmodell, sier Truss.

Ett av argumentene for avtalen om å overføre asylsøkere til Rwanda er at det skal gjøre det mindre fristende å forsøke å komme sjøveien og ta seg ulovlig inn i Storbritannia. Det skal igjen føre til at færre betaler menneskesmuglere for å hjelpe dem over Den engelske kanal, ifølge regjeringen.

Flyplass ukjent

På spørsmål om hvorvidt det bare vil være sju personer om bord på tirsdagens fly, sier Truss at hun ikke har noe tall å dele.

– Poenget er prinsippet. Det vil være folk på dette flyet, og er de ikke på dette, så er de på det neste flyet, sier Truss.

Det er ikke kjent hvilken flyplass som skal brukes eller nøyaktig når flyet til Rwandas hovedstad Kigali tar av.