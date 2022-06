Landesorg etter angrep i Burkina Faso

«Burkinas sterke mann» står det over bildet av oberstløytnant Paul Henri Sandaogo Damiba, som leder juntaen som tok makten etter kuppet i Burkina Faso i slutten av januar. Damiba har erklært tre dagers landesorg etter helgens angrep på en landsby nord i landet. Arkivfoto: Sophie Garcia / AP / NTB

NTB

Burkina Fasos leder har erklært tre dagers landesorg etter et antatt jihadistangrep der minst 79 mennesker ble drept i helgen.

– Det skal flagges på halv stang fra offentlige bygninger og ved Burkinas Fasos utenriksstasjoner, heter det i dekretet fra militærjuntaens leder, oberstløytnant Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mandag erklærte han landesorg fram til midnatt torsdag.

Mandag opplyste regjeringen at hæren har funnet 50 døde etter angrepet mot landsbyen Seytenga lørdag. Myndighetene sa da at det kunne være enda flere døde, og tirsdag ble det offisielle tallet oppjustert til 79. Kort tid etter angrepet ble det opplyst at rundt 100 mennesker var drept.

EU har fordømt angrepet og sier også at over 100 sivile kan være drept.

– Metoden terroristene bruker, med systematisk henrettelse av alle de møtte på i landsbyen, er forferdelig, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Et jihadistopprør som har vart i sju år i det vestafrikanske landet har kostet over 2.000 mennesker livet og drevet 1,9 millioner på flukt. Opprøret er konsentrert nord og øst i landet og ledes av grupper med tilknytning til al-Qaida eller ekstremistgruppen IS.

Forrige uke var det kamper i Seytenga der elleve paramilitære politifolk ble drept. Det utløste en militæraksjon som ifølge hæren endte med at rundt 40 jihadister ble drept. I Damibas dekret er gjerningsmennene i helgens angrep beskrevet som «uidentifiserte bevæpnede personer».