Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til tirsdag 14. juni.

* Siste evakueringsrute fra Sievjerodonetsk ødelagt

Den siste av de tre broene ut av den ukrainske byen Sievjerodonetsk er ødelagt av russiske styrker, sier guvernør Serhij Hajdaj.

Dermed blir det nærmest umulig å evakuere de gjenværende sivile i byen som er under angrep av russiske styrker eller å frakte inn nødhjelp. Men det blir også vanskelig for russerne å fortsette sin offensiv over elva.

* Russerne kontrollerer nå rundt 70 prosent av Sievjerodonetsk, men ukrainske styrker klorer seg fast til deler av et industriområde og en stor kjemisk fabrikk.

Ukraina har innstendig bedt Vesten om tunge våpen for å forsvare byen, som ifølge regjeringen er nøkkelen til å vinne kampen om Donbas-regionen.

* Zelenskyj sier kampen om Sievjerodonetsk har en forferdelig pris

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener at slaget om Sievjerodonetsk kommer til å bli husket som ett av de blodigste i historien.

– Dette slaget har en svært høy menneskelig pris for oss. Den er rett og slett skrekkinngytende, sier Zelenskyj i sin daglige tale på Telegram mandag.

* Zelenskyj ber Scholz ta klarere stilling

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber Tysklands statsminister Olaf Scholz ta klarere stilling til krigen med Russland.

– Vi trenger at Scholz forsikrer oss om tysk støtte til Ukraina. Han og hans regjering må bestemme seg, sa Zelenskyj mandag til TV-kanalen ZDF.

* – 25 prosent av Ukrainas dyrkbare jord er ødelagt

Ukraina har mistet en firedel av sine dyrkbare områder siden Russland invaderte landet i februar, sier landets viselandbruksminister Taras Vysotskyj. Han hevder likevel at matsikkerheten i Ukraina ikke er truet.

– Til tross for at 25 prosent av den dyrkbare marken er tapt, er avlingene som er plantet i år, mer enn nok til å sørge for mat til befolkningen, sa Vysotskij på en pressekonferanse. Det skyldes blant annet at 7 millioner mennesker har forlatt landet.

* Ukraina: 12.000 sivile drept i krigen

Over 12.000 sivile er drept hittil i Ukraina siden den russiske invasjonen i februar, sier sjefen for Ukrainas politi, Ihor Klymenko.

Klymenko sier at 75 prosent av de drepte er menn, 2 prosent er barn og 23 prosent er kvinner, og at det pågår etterforskning av til sammen 12.000 tilfeller.

* Russisk eksstatsminister sier Putin virker utafor

Tidligere russisk statsminister Mikhail Kasianov sier han aldri kunne forestille seg at hans tidligere sjef kunne utløse en full krig mot Ukraina, og at han virker utafor.

I et intervju med AFP sier Kasianov, som var statsminister fra 2000 til 2004 og nå lever i eksil, at krigen kan vare i to år. Han sier han ikke trodde at Russland ville gå til angrep og forsto det først da han så president Vladimir Putin sammenkalle toppledelsen til et oppstyltet møte tre dager før invasjonen 24. februar.

– Da jeg så møtet i Russlands sikkerhetsråd, skjønte jeg at jo, det blir krig, sier Kasianov og legger til at han følte da at Putin ikke tenkte ordentlig.

– Jeg kjenner disse folkene, og bare ved å se på dem kunne jeg se at Putin allerede er utafor. Ikke i en medisinsk betydning, men politisk, sier han.