180 afghanere i Danmark får reise til USA

NTB

180 afghanere som i fjor ble evakuert til Danmark, har fått grønt lys til å reise til USA ettersom de jobbet for USA i Afghanistan.

I begynnelsen av juni opplyste den amerikanske ambassaden at et team med amerikanske embetsmenn var i Danmark for å vurdere hvilke afghanere kunne få innreisetillatelse til USA.

Amerikanerne så etter afghanere med en forbindelse til USA, for eksempel dem som jobbet for USA i Afghanistan, ifølge ambassaden. Lignende opplegg er gjort i andre land som tok imot afghanere.

Politiken skriver at 908 afghanere søkte opphold i Danmark i henhold til særloven som ble innført etter at afghanerne ble evakuert i august i fjor da Taliban tok makten i Kabul.

828 av dem ble godkjent og fikk opphold i to år uten mulighet for forlengelse, selv om de kan søke asyl som andre flyktninger. Nå har 180 av dem valgt å reise til USA, der de har fått tilbud om permanent oppholdstillatelse.

Politiken har snakket med flere av afghanerne som nå forlater Danmark. De sier de føler de ikke har noen framtid i Danmark, og en av dem forteller at han ikke føler seg velkommen og ønsket i Danmark.