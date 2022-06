Iraker sier seg skyldig i krigsforbrytelser etter 15 år i Guantanamo-leiren

En rettstegning som viser den tiltalte irakeren og den militære dommeren J. Kirk Waits under rettssaken på Guantanamo-basen. Tegning: Janet Hamlin / AP / NTB

NTB

En irakisk mann har etter 15 år i Guantanamo-leiren sagt seg skyldig i krigsforbrytelser i forbindelse med al-Qaida-angrep i Afghanistan.

Saken er blitt behandlet av en militærkomité på den amerikanske Guantanamo-basen på Cuba siden 2014. Mandag endte saken som en tilståelsessak, noe som regnes som en milepæl i forsøket på å få avviklet fangeleiren som ble opprettet i kjølvannet av 11. septemberangrepet i 2001.

Rettssaken mot mannen, som er rundt 60 år, er blitt forsinket i årevis på grunn av juridiske og logistiske problemer. Etter alle årene i leiren har han fått store ryggproblemer, noe som har gjort ham delvis lammet.

Abd al-Hadi al-Iraqi sa seg skyldig i fire av fem tiltalepunkter om angrep på soldater og sivile. Han risikerte opptil livsvarig fengsel, men ventes nå å bli flyttet fra Guantanamo-leiren til et tredjeland.

Ledet en treningsleir

Ifølge amerikanske myndigheter spilte mannen en viktig rolle i al-Qaida fra midten av 1990-tallet, blant annet ved at han ledet en treningsleir i Afghanistan i årene før terrorangrepet mot USA.

Han skal også ha hjulpet Taliban med å ødelegge de gigantiske buddha-statuene i Bamiyan-provinsen i mars 2001.

Etter den amerikanske invasjonen organiserte han al-Qaida-angrep mot amerikanske og allierte styrker, samt mot sivile i både Afghanistan og Pakistan, ifølge tiltalen.

Ønsker en avslutning

Det er den første saken som blir avgjort ved at en fange på Guantanamo sier seg skyldig siden Joe Biden ble USAs president. Hans administrasjon jobber for gradvis å redusere antall fanger på basen, slik at den til slutt kan stenges.

Det har vært problematisk å få i stand rettsprosesser både av juridiske grunner og som følge av basens beliggenhet på Cuba. Derfor er tilståelse en nøkkel til å få en avslutning på sakene.

Det sitter fortsatt 37 menn fanget på Guantanamo, deriblant ti som får sakene sine behandlet av militærkomiteen. Fem av dem er tiltalt for å ha hjulpet til med 11. septemberangrepet. Det pågår forhandlinger slik at også disse sakene kan ende som tilståelsessaker.