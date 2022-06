Kongo anklager Rwanda for invasjon

NTB

Kongos militære anklager Rwanda for «ikke mindre enn en invasjon» etter at opprørerne i M23 erobret den viktige grensebyen Bunagana mandag.

General Sylvain Ekenge, som er talsmann for militærguvernøren i Nord-Kivu, lovte at de militære vil forsvare fedrelandet, et utsagn som markerer en kraftig eskalering av spenningen mellom de nabolandene.

Ekenge sa at «rwandiske sikkerhetsstyrker denne gangen bestemte seg for å krenke vår territorielle integritet ved å okkupere Bunagana», og at dette er ikke mindre enn en invasjon av Kongo.

Det er ikke kommet noen kommentar fra Rwanda, men regjering der har tidligere avvist anklager om at de støtter M23.

Forholdet mellom Kongo og Rwanda har lenge vært elendig. Rwanda hevder at Kongo ga opphold til etniske hutuer som sto bak folkemordet på tutsiene og moderate hutuer i 1994, mens M23 består av kongolesiske tutsi-krigere so Kongo hevder at Rwanda støtter.

Bunagana ligger på grensa til Uganda og er både sete for mange internasjonale frivillige organisasjoner og FNs Monusco-styrke og transittpunkt for import av varer fra hele verden.