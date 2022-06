USAs og Kinas sikkerhetsrådgivere møttes

NTB

USAs og Kinas sikkerhetsrådgivere hadde et langt møte mandag. Det hvite hus sier det er viktig med kontakt trass i uenighet på mange felt.

Jake Sullivans møte med Yang Jie-chi i Luxembourg varte i fire og en halv time, ifølge en kilde i Det hvite hus. Møtet var en oppfølger etter et møte 18. mai.

På møtet diskuterte de to en lang rekke regionale og internasjonale temaer, i tillegg til viktige saker i forholdet mellom USA og Kina. ifølge Det hvite hus.

Sullivan understreker at det er viktig å holde kommunikasjonslinjene åpne trass i dyp uenighet på en rekke områder.

– Vi ser på kontakten ikke nødvendigvis for å oppnå konkret enighet, men heller for å sikre at hver side forstår den andres hensikter og prioriteringer, sier en tjenestemann i Det hvite hus.

Tjenestemannen sa at det hersker uenighet og spenning blant annet om USAs forsøk på å isolere Russland etter invasjonen av Ukraina og Kinas sabelrasling mot Taiwan. Så sent som søndag truet Kinas forsvarsminister med krig om Taiwan erklærer seg uavhengig.