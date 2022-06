Flere av Donald Trumps nærmeste rådgivere sier han ikke ville lytte til dem

NTB

Både tidligere valgkamprådgivere, tjenestepersoner og familiemedlemmer sier de forsøkte å få Donald Trump til å innse at anklagene om valgfusk ikke var sanne.

Ifølge tidligere justisminister William Barr mistet Trump stadig mer kontakt med virkeligheten i perioden før stormingen av Kongressen 6. januar 2020.

Under mandagens høringsmøte i Representantenes hus kalte han påstandene om valgfusk for «bullshit», «uhederlige» og «idiotiske».

– Jeg ville ikke være en del av det, sa Barr, som gikk av som justisminister i desember 2019, en drøy måned før Trump overlot Det hvite hus til Joe Biden.

Ifølge Barr var Trump mer rasende enn noensinne da han fastslo at justisdepartementet ikke kom til å ta parti med noen etter valget.

Meldte avbud

Blant vitnene var også ekspresidentens tidligere valgkampsjef Bill Stepien, men forklaringen var spilt inn på video fordi han meldte avbud i siste liten. Begrunnelsen var at kona var i ferd med å føde.

Stepien står fortsatt Trump nær, og måtte stevnes som vitne ettersom han i utgangspunktet ikke ønsket å stille som vitne. Ifølge den innspilte forklaringen ble Trump stadig mer misfornøyd etter hvert som resultatene tikket inn på valgkvelden. Han sa også at Trump ikke ønsket å lytte til hans råd om hvordan nederlaget skulle takles.

I stedet lyttet han til advokaten Rudy Giuliani, som hevdet at det skyldtes valgfusk.

– Trump lyttet ikke

Granskningenkomiteen i Representantenes hus skal vurdere både selve stormingen og hvordan Trump og hans allierte forsøkte å få omgjort utfallet av presidentvalget i 2020, som Joe Biden vant.

USAs tidligere president Donald Trump.

Granskningen har pågått i et års tid, men først torsdag forrige uke startet den åpne delen av høringen, som blir direktesendt på amerikansk TV. Mandag var dag to av den åpne høringen.

Også Trumps svigersønn Jared Kushner forklarte seg mandag. Han sa at han hadde forsøkt å styre Trump unna Giuliani og hans ideer om valgfusk. Men Trump ville ikke høre, ifølge Kushner.

Richard Donoghue, en tidligere tjenestemann i justisdepartementet, sa også at han forsøkte å få Trump til å forstå at påstandene om valgfusk ikke stemte. Han skal ha forsøkt bryte ned den ene påstanden etter den andre, men uten at det skal ha fått Trump til å endre mening.