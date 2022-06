Brasiliansk nettavis: Savnet journalist og urfolks-ekspert er funnet døde

NTB

Den britiske journalisten Dom Phillips og urfolks-eksperten Bruno Pereira er funnet døde i Brasil, forteller Phillips' kone til nyhetsnettstedet g1.

Phillips og Pereira har vært savnet i et avsidesliggende område i Amazonas. Brasilianske menneskerettsgrupper har opplyst at de to mottok trusler.

Opplysningene om dødsfallene er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene verken i Brasil eller Storbritannia. G1 er tilknyttet mediegiganten Grupo Globo, og artikkelen om dødsfallene siteres av blant andre Reuters.