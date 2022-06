Storbritannias økonomi fortsatte å krympe i april

NTB

Den britiske økonomien krympet med 0,3 prosent i april. For første gang siden pandemien slo til i 2020 opplever britene to måneder på rad med tilbakegang.

Fallet i april er det største i en enkeltmåned siden januar i fjor og kommer etter at brutto nasjonalprodukt (BNP) gikk tilbake 0,1 prosent i mars, opplyser det statlige statistikkbyrået ONS. Ikke siden mars 2020 har britene opplevd nedgang i BNP to måneder på rad.

Ifølge nyhetsbyrået PA gikk utviklingen motsatt vei av ekspertenes forventninger om 0,1 prosent vekst i økonomien i april.

Tallene som ble lagt fram mandag viser nedgang for alle de ledende sektorene: tjenester (-0,3 prosent), industri (-1 prosent) og bygg og anlegg (-0,4 prosent). Sist alle tre sektorer gikk tilbake samtidig var også i januar 2021.

ONS sier det er tegn en rekke steder på at firmaer merker de økte prisene på drivstoff og energi.

– Enkelte industribedrifter opplyser at de er påvirket av økende energi- og drivstoffpriser. Dette er delvis dekket inn av økning i bilsalget, som har tatt seg opp etter en svakere marsmåned enn vanlig, sier Darren Morgan, som er sjef for økonomisk statistikk i ONS. Han sier helsesektoren opplever en markant nedgang etter at massetesting og smittesporing er avviklet.