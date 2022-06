Amnesty anklager Russland for krigsforbrytelser i Kharkiv

NTB

Hundrevis av sivile er drept i russiske angrep, mange utført med klasebomber, mot den ukrainske storbyen Kharkiv, hevder Amnesty International i en rapport.

– Den gjentatte bombingen av boligområder i Kharkiv er vilkårlige angrep som dreper og sårer hundrevis av sivile, og de er derfor krigsforbrytelser, sier Amnesty i en rapport om krigføringen i Ukrainas nest største by.

– Dette er tilfelle både for angrep utført med klaseammunisjon så vel som angrep utført med andre typer raketter eller artilleri uten styring, hevder organisasjonen.

Amnesty sier de har bevis for at russiske styrker i Kharkiv gjentatte ganger har brukt klasebomber av typen 9N210 og 9N235 og at det er sluppet landminer over byen – alle disse typene våpen er forbudt i en internasjonal avtale.

Sprer bomber og miner

Klasebomber er bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og slynger ut hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område.

På lignende vis blir landminer spredd, og det kombinerer «de verst mulige egenskapene til klaseammunisjon og antipersonellminer», ifølge Amnesty.

– Den fortsatte bruken av slike unøyaktige våpen i befolkede områder, med visshet om at de fører til store sivile tap, kan regnes som direkte angrep på sivile, heter det i rapporten som ble offentliggjort mandag.

Angrep på sivile

Rapporten viser i detalj hvordan russiske styrker har angrepet sivile områder i byen med 1,5 millioner innbyggere siden invasjonen startet 24. februar.

– Folk har blitt drept i sine hjem og gater, på lekeplasser og på gravlunder, mens de har ventet på nødhjelp eller handlet mat og medisiner, sier rådgiver Donatella Rovera i Amnesty International.

Militærmyndighetene i Kharkiv opplyser at 606 sivile har blitt drept og at 1.248 er såret siden krigen startet. Ukraina har startet etterforskningen av over 12.000 mulige tilfeller av krigsforbrytelser.

Russland og Ukraina har ikke underskrevet den internasjonale konvensjonen som forbyr bruken av klasebomber og antipersonellminer. Men Amnesty understreker at «internasjonal humanitær lov forbyr vilkårlige angrep og bruk av våpen som rammer vilkårlig».

Vitner forteller

Amnesty har etterforsket 41 russiske angrep som har drept minst 62 mennesker og såret nesten 200. I alt 160 mennesker i Kharkiv er intervjuet i to uker mellom april og mai.

Et av vitnene Amnesty har snakket med forteller at hun mistet begge beina i et angrep med klasebomber. 57 år gamle Olena Sorokina var utenfor sitt hjem da hun ble truffet av granatsplinter. Hun mistet det ene beinet umiddelbart, mens det andre måtte amputeres.

Hennes nabo ble drept i det samme angrepet. Naboens datter sier splinter sprengte seg vei gjennom bygningen.

– Selv om mor hadde vært innendørs, hadde hun blitt truffet. Hun var sjanseløs i møte med et slikt angrep, sier datteren.