Geir Hågen Karlsen om Russlands hybridkrig-påstander: – Kraftig overdrivelse

Oberstløytnant ut mot russiske anklager om hybridkrig. – Det har jo skjedd noen ting, men det er en kraftig overdrivelse.

I lang tid, og særlig siden krigen i Ukraina brøt ut har Russland anklaget Vesten og USA for å drive hybridkrig mot dem.

Blant annet uttalte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at hybridkrigen Vesten hadde satt i gang mot Russland, la til rette for et tettere bånd mellom dem selv og Kina.

Å si at Vesten driver en hybridkrig mot Russland mener oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er en avledningsmanøver og en kraftig overdrivelse.

Russland har drevet hybridkrig i flere tiår

– Dette er kjent russiske retorikk og en avledningsmanøver for å lage en fiende av Vesten. Dette for å oppnå støtte rundt egen politikk, og nå krigen, blant egen befolkning, sier han til ABC Nyheter.

Karlsen peker på at det er Russland selv som har drevet med hybridkrig. Helst siden siden tidlig 2000-tallet, og særlig siden annekteringen av Krim i 2014, har Ukraina vært offer for russisk hybridkrig, sier han og kommer med eksempler som politisk undergraving, propaganda og flere cyberangrep.

Og det har bare blitt verre.

– Siden krigen brøt ut i slutten av februar har cyberangrepene bare fortsatt og Microsoft har beskrevet de russiske angrepene som «ødeleggende og nådeløse». Blant annet har de angrepet kritisk infrastruktur som jernbarne, organisasjoner som driver med atomsikkerhet, banker og grensekontroll for å nevne noe.

– En kraftig overdrivelse

Han mener Russlands anklager om at Vesten fører hybridkrig mot dem er en kraftig overdrivelse.

– Det har jo skjedd noen ting, som for eksempel ble det nylig kjent at USA har gjennomført flere cyberangrep mot Russland, men det er varslende svar på omfattende russiske cyberangrep mot Vesten.

Karlsen viser til at det amerikanske militæret nylig bekreftet at de har har gjennomført en rekke cyber-angrep.

Hybridkrig og stedfortrederkrig Hybridkrig er betegnelsen på en konflikt med en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og irregulære virkemidler som påvirkningsoperasjoner, cyberangrep, sabotasje og terrorisme.

En stedfortrederkrig (engelsk: proxy war eller war by proxy) er en krig som offisielt utkjempes mellom to parter, men hvor hver av disse partene er alliert med eller støttet av andre, større makter, og der det egentlige målet med krigen først og fremst er å flytte maktbalansen mellom stormaktene. En slik krig er resultatet av at motstridende krefter bruker tredjeparter som erstatning for å kjempe mot hverandre direkte.



Kilde: FFI.no / Wikipedia



«Avsløringen understreker hvor viktig det er for Biden-administrasjonen å demonstrere makt i cyberspace til støtte for Ukrainas forsvar, og potensielt avskrekke Russland fra å gjennomføre cyberangrep mot amerikansk infrastruktur», skrev CNN da nyheten ble kjent.

Karlsen vil imidlertid ikke si at Vesten har gått til hybridkrig mot Russland.

– Hadde man gått aktivt inn for å undergrave russisk økonomi og Putins regime hadde det vært noe annet, men her har bare USA fått nok av russiske angrep, satt ned foten og svart med samme mynt.

– Men hvordan hvordan passer Vestens penge- og våpenbidrag inn i disse anklagene?

– Å gi våpen og samtidig støtte ukrainernes rett til å forsvare seg er ikke hybridkrig. Dette har vært grundig vurdert av både norske og allierte myndigheter før de besluttet å hjelpe, sier Karlsen.

– Støtte kan ikke blandes inn i hybridkrig, legger han til.

– Helt snudd på hodet å hevde at Vesten fører «proxy-krig»

Det er her «proxy-krig», eller stedfortrederkrig som det heter på norsk, kommer inn.

I et intervju med Al Jazeera anklaget også nylig Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev Vesten for å drive «proxy-krig» eller såkalt stedfortrederkrig mot Russland.

Russlands tidligere president og statsminister, Putin-allierte Dmitrij Medvedev. Les mer Lukk

– Det er Ukraina som kjemper, ikke USA eller Europa. De ønsker ikke å spare livet til ukrainere og forsyner landet ivrig med våpen og penger. Ved å gjøre dette oppmuntrer de faktisk fiendtlighetene til å fortsette. Deres deltakelse i dette er begrenset til den såkalte stedfortrederkrigen, sa Medvedev i intervjuet.

Bloomberg-kommentator Hal Brands skriv i en kommentar fra forrige måned at Russland har rett når de sier at USA fører en stedfortrederkrig i Ukraina.

Blant annet skriver Brands at nøkkelen i stedfortrederkriger «er å finne en engasjert lokal partner – en stedfortreder som er villig til å drepe og dø – og deretter forsyne dem med våpen, penger og etterretning som trengs for å påføre en sårbar rival knusende slag. Det er akkurat det Washington og dets allierte gjør mot Russland i dag.»

Dette er Karlsen sterkt uenig i.

– Det er helt snudd på hodet etter min mening. Nå er Ukraina angrepet av et annet land, og vi i Vesten har besluttet å hjelpe dem med retten til å forsvare seg, sier han.