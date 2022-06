Eks-diplomat: Dette er eneste måte å få Vladimir Putin til å stoppe Ukraina-krigen

Ifølge USAs tidligere Russland-ambassadør, Michael McFaul vil verken sanksjoner eller oppfordringer til å ikke ydmyke ham få en slutt på krigen i Ukraina.

– Dette handler om makt, ikke om Putins følelser, sier McFaul til amerikanske MSNBC.

Michael McFaul var amerikansk ambassadør til Russland mellom 2012 og 2014, han er også professor i statsvitenskap og reagerer på kommentarene til Frankrikes president Emmanuel Macron.

Kontroversielle Macron-uttalelser

I en samtale med franske medier fredag i forrige uke gjentok Macron at han mener det er viktig å sørge for at Putin har en utgang fra det Macron kaller den «historiske og fundamentale feiltakelsen» det var å invadere Ukraina.

– Vi må ikke ydmyke Putin slik at vi med diplomati kan bygge en avkjørsel for ham når kampene stanser, sa han og la til at han er overbevist om at Frankrike har en rolle å spille som megler.

Kommentarene har fått skarp kritikk fra både ukrainske myndigheter, men også fra statsledere i andre europeiske land som Polen og Storbritannia.

– Snakket noen med Adolf Hitler slik som dette under andre verdenskrig? Sa noen at han trengte å redde ansikt? At ting måtte gjøres på en måte som ikke ville ydmyke Adolf Hitler, spurte Polens president Andrzej Duda retorisk tidligere denne uken, med henvisning til blant annet Macron.

Frankrikes president Emmanuel Macron har fått mye kritikk for sin tilnærming til dialog med Russlands president Vladimir Putin. Her fra et møte mellom de to i Moskva få dager før Russland angrep Ukraina.

Kun én ting som stanse Putin

– Putin kommer ikke til å forhandle. Han kommer til å fortsette å okkupere områder. Jeg mener det vil være naivt å si at «vi bør ikke ydmyke ham, for vi vil ha ham til forhandlingsbordet», sier McFaul og presiserer:

– Han kommer kun til å sette seg ned ved forhandlingsbordet når militæret hans ikke lengre kan avansere. Når det er fastlåst på slagmarken. Det handler om makt, ikke om Putins følelser. Tragisk nok er det ikke fastlåst på slagmarken nå, sier McFaul med henvisning til de russiske fremrykkingene i Donbas-regionen.

McFaul anbefaler Frankrikes president til å heller bruke tiden sin på den varslede matkrisen i tredje verden som følge av at Russland holder tilbake ukrainsk korn, i stedet for å hindre at Putin blir ydmyket.

Putin bryr seg ikke om oligarkenes penger

Michael McFaul var amerikansk ambassadør til Moskva mellom 2012 og 2014. Han advarer Vesten mot å tro at Vladimir Putin bryr seg om oligark-vennenes økonomiske situasjon. – Ingen bør leve under noen illusjon om at oligarkene kan overbevise Putin om å stanse krigen, sier han.

Han tror heller ikke Putin lar seg skremme av sanksjonene mot russiske oligarker, spesielt de som bor i utlandet, som tidligere Chelsea-eier Roman Abramovitsj, som både ble tvunget til å selge Premier League-klubben og nylig fikk beskjed om at USA ønsker å beslaglegge to luksusfly han eier.

– Vi tenker på oligarkene som forretningsmenn som er nære presidenten og fordi deres rikdommer er med å finansiere krigen, kan de presse ham til å stoppe krigen. Men Putin bryr seg ikke om deres rikdommer, og de har ikke en slik påvirkningskraft på ham, sier den tidligere ambassadøren. Han påpeker at han mener det er riktig å straffe oligarkene og håper de beslaglagte ressursene kan brukes til ukrainsk bistand.

– Men ingen bør leve under noen illusjon om at oligarkene kan overbevise Putin om å stanse krigen. Han vil kun stanse krigen når styrkene hans ikke lengre kan rykke fremover på slagmarken.