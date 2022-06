Kim Jong-un gir Vladimir Putin sin fulle støtte

Nord-Koreas president Kim Jong-un gir sin fulle støtte til Russlands president Vladimir Putin.

– Under ditt lederskap har det russiske folk med stort mot overkommet utfordringer, og de oppnår stor suksess i oppdraget med å beskytte landets sikkerhet og verdighet. Vårt folk støtter dette fullt ut, sier Kim Jong-un.

Det skriver Korean News Agency, ifølge Business Standard.

Den Nord-Koreanske presidenten skal også ha sagt han setter pris på forholdet mellom Russland og Nord-Korea.

– Jeg er sikker på at det koreanskrussiske vennskapet og samarbeidet fortsetter, sier han.

Her kan du lese flere saker om Ukraina-krigen

Rammet av corona

Den siste tiden har den Nordkoreanske presidenten hatt nok å tenke på på hjemmebane. Nord-Korea har vært kraftig rammet av et coronautbrudd.

Slik eksperter har beskrevet situasjonen, kan Nord-Korea være på randen av katastrofe som følge av utbruddet.

Nord-Korea-ekspert og Asia-forsker ved institutt for fredsforskning, Stein Tønnesson, sier vi vet lite om utbruddet fordi Nord-Korea har isolert omverdenen i over to år nå.

– Antagelig er situasjonen fortvilet for befolkningen, særlig i de fattige nordlige provinsene, som ikke lenger nyter godt av grensehandel med Kina, sier han til ABC Nyheter.

Ut mot helsemyndighetene

Ifølge BBC er Nord-Koreanerne spesielt sårbare for coronaviruset, grunnet manglende vaksinasjon og landets dårlige helsesystem.

Kim Jong-un har tidligere anklaget landets helsemyndigheter for å være inkompetente i distribueringen av medisiner. Under et krisemøtet skal han ha beordret militæret til å tre inn og ta ansvar for å stabilisere pandemiresponsen i hovedstaden.

Eksperter hevder Nord-Korea mangler tester, utstyr og kapasitet til å bekrefte coronainfeksjon i en større befolkning skriver NTB. Landet er derfor avhengig av å sette personer med symptomer i karantene.

Atomtester

Tidligere i år varslet Kim Jong-un at Nord-Korea skal bli en overveldende og ustoppelig militærmakt, som kan stå opp mot utpressing fra imperialister.

– Bare når man er utstyrt med formidabel slagkraft, overveldende militærmakt som ikke kan stoppes av noen, kan man forhindre krig, garantere landets sikkerhet og få kontroll på alle trusler og all utpressing fra imperialistene, uttalte Kim til det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Siden har Nord-Korea prøveskutt flere raketter, blant annet det som skal ha vært en interkontinental rakett.

Hwasong-17 skal ha gått høyere og lengre enn tidligere raketter, og være kraftig nok til å nå mål over hele USA.