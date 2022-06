Ukraina: 22 personer såret i russisk angrep i Tsjortkiv

NTB

Minst 22 personer er såret etter et angrep fra russiske styrker i Tsjortkiv vest i Ukraina lørdag kveld, opplyser ordføreren i regionen.

En av de skadde var et 12 år gammelt barn, opplyser den regionale militærlederen Volodymyr Trusj søndag til den lokale avisen Zn.ua.

Sju av de skadde var kvinner, la han til.

Han forteller at det ikke er registrert noen omkomne i angrepet så langt, men at fire raketter traff og ødela en del av militæranlegget og at fire femetasjes bygninger med sivile ble berørt.

– Et av rakettangrepene traff en gassrørledning, så byens gassforsyning ble kuttet umiddelbart. Men i kveld lover de å fornye den innen i kveld, sa han.

Her kan du lese flere saker fra krigen i Ukraina