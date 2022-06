Kina anklager USA for å sette land opp mot Kina

NTB

Kinas forsvarsminister Wei Fenghe anklager USA for å kapre land i Asia- og Stillehavsregionen for å sette dem opp mot Kina.

På et sikkerhetstoppmøte i Singapore langet Wei ut mot USAs forsvarsminister Lloyd Austin som dagen før sa at Kina destabiliserer regionen med sine krav på Taiwan og økt militær aktivitet i Sør-Kinahavet.

Austin understreket behovet for multilateralt samarbeid mellom nasjonene i regionen, men det sa Wei er et forsøk på å trenge Kina inn i et hjørne.

– Ingen land bør presse sin vilje på andre eller mobbe dem under påskuddet multilateralisme. Det er en strategi for å kapre noen land og sette dem opp mot et annet, sa Wei.

Utvide sin innflytelse

Kina har den siste tiden modernisert sine militære styrker og søkt å utvide sin innflytelse i regionen.

Det har de gjort blant annet ved nylig å undertegne en sikkerhetsavtale med Salomonøyene som mange frykter skal la Kina bygge en base i Stillehavet, og å starte bygging av en havn i Kambodsja.

Austin sa at for USA er Kina den mest alvorlige utfordringen til den internasjonale orden med sine krav på Taiwan og forsøk på å dominere Sør-Kinahavet.

Internasjonalt farvann

USA og andre allierte svarer ved med jevne mellomrom å seile militære fartøyer gjennom Sør-Kinahavet for å understreke havets status som internasjonalt farvann.

Men Kina gjør krav på nesten hele Sør-Kinahavet som sitt territorialfarvann, i strid med landene rundt, særlig Vietnam og Filippinene, også med Indonesia, Brunei, Taiwan og Malaysia. De opplever at Kina bygger baser på øyer og skjær som ligger i filippinsk og vietnamesisk territorialfarvann og økonomiske soner.

Wei anklaget USA for å intervenere i Kinas interne affærer ved å sende patruljer gjennom Sør-Kinahavet og provosere ved å sende marinefartøyer og krigsfly til området.