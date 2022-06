Bolsonaro i motorsykkelparade i Orlando

NTB

Brasils president kjørte lørdag på motorsykkel gjennom Orlando i Florida sammen med flere hundre brasilianske tilhengere.

På vei hjem etter et toppmøte i Los Angeles, der han møtte USAs president Joe Biden, stoppet Bolsonaro i Orlando for å åpne et brasiliansk konsulat i byen der det bor mange brasilianere.

Han tvitret et bilde av seg selv i motorsykkelparaden sammen med tilhengere med Brasils nasjonalfarger gult, grønt og blått. Før det talte han i en evangelisk kirke og igjen til et par tusen brasilianere på kirkens parkeringsplass.

Slike motorsykkelparader deltar han ofte i hjemme i Brasil, men på den 40 minutter lang mc-turen gjennom Orlando var han fulgt av politi og Secret Service som har ansvaret for USAs president og besøkende regjeringssjefer.