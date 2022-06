Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til søndag 12. juni.

* I sitt forsøk på å erobre det østlige Ukraina bruker trolig Russland gamle våpen som forårsaker store antall falne, sier britiske forsvarseksperter.

Russiske bombefly har etter alt å dømme sluppet seks tonn tunge missiler fra 60-tallet som er beregnet på å senke skip, i Ukraina, sier det britiske forsvarsdepartementet.

Kh-22-missilene var utviklet til bruk med kjernefysiske stridshoder mot hangarskip. Men i bruk med konvensjonelle stridshoder i bakkeangrep er de høyst upresise og kan derfor forårsake mye skade og mange døde utenom målet.

* Russisk-utnevnte tjenestemenn i Zaporizjzja-regionen i det sørlige Ukraina har opprettet et selskap som kjøper hvete og selger det på vegne av Russland.

Jevgenij Balitskij, som leder den prorussiske okkupasjonsadministrasjonen i Zaporizjzja, sier at det nye selskapet har tatt kontroll over flere enheter, og at hveten vil være russisk.

Det er ikke klart om bøndene som avgir hvete til selskapet, får betalt for hveten sin, men Balitskij understreker at de ikke vil ta hvete med makt eller presse bøndene til å selge.

* Ukraina krever en forklaring etter at USAs president Joe Biden sa at Volodymyr Zelenskyj ikke tok USAs advarsler om et russisk angrep på alvor.

På et møte i Los Angeles fredag sa Biden at Zelenskyj ikke ville høre på de amerikanske advarslene før den russiske invasjonen 24. februar.

Den kommentaren «trenger helt klart en forklaring», sier talsmannen for det ukrainske presidentkontoret, Serhij Nykyforov.

* Russiske artilleriangrep ved fabrikken der kampene raser i østukrainske Sievjerodonetsk, har ført til en kraftig brann, ifølge guvernøren i Luhansk.

Brannen brøt ut etter en lekkasje av flere tonn olje ved kjemikaliefabrikken Azot lørdag, opplyser guvernør Serhij Hajdaj ifølge nyhetsbyrået Reuters.

* EU-kommisjonen vil neste uke komme med en vurdering av om Ukraina skal få kandidatstatus for medlemskap i unionen, opplyser Ursula von der Leyen i Kyiv.

– Diskusjonene i dag vil gjøre oss i stand til å fullføre vår vurdering innen slutten av neste uke, sa EU-kommisjonens leder da hun møtte pressen i Kyiv.