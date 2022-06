Biden lover støtte til brannherjet New Mexico

President Joe Biden får en orientering om storbrannen i New Mexico under et besøk på operasjonssenteret for bekjempelsen av brannen. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

President Joe Biden skal trappe opp støtten til New Mexico som siden april har vært herjet av den største brannen i delstatens historie.

Brannen oppsto da planlagte branner for å renske ut brannfarlig buskas kom ut av kontroll. Hundrevis av boliger er brent ned, og tusener av mennesker har måttet flytte bort etter hvert som brannen spredte seg til over 1.300 kvadratkilometer.

– Vi må sikre oss at noe slikt ikke skjer igjen, sa Biden da han besøkte operasjonssenteret for brannmannskapene i Santa Fe, der han møtte delstatsmyndighetene og nødetatene.

Han sa de føderale myndighetene skal dekke alle kostnadene for brannslukkingen og påfølgende opprydding, et ansvar som normalt deles mellom lokale og føderale myndigheter. For å dekke skadene kreves det vedtak i Kongressen.

Under besøket uttrykte Biden også bekymring for det økende antall branner i USA de siste årene og for de stadig økende kostnadene for å bekjempe dem. Ekspertene sier at de blant annet skyldes tørke som er en konsekvens av klimaendringer.

– Disse brannene blinker kode rød for vår nasjon. De blir hyppigere, og de blir kraftigere, sa Biden, som stoppet i New Mexico på vei tilbake til Washington etter et toppmøte med latinamerikanske ledere i Los Angeles.

At brannen i New Mexico oppsto som følge av skogvesenets uforsiktighet, har vakt harme, og en gruppe beboere har gått til sak. Mange som ikke hadde forsikring for låver, fjøs og skur, frykter at de ikke får erstatning.