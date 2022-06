Guvernør: Kraftig brann ved kjemikaliefabrikk i Sievjerodonetsk

NTB

Russiske artilleriangrep ved fabrikken der kampene raser i østukrainske Sievjerodonetsk, har ført til en kraftig brann, ifølge guvernøren i Luhansk.

Brannen brøt ut etter en lekkasje av flere tonn olje ved kjemikaliefabrikken Azot lørdag, opplyser guvernør Serhij Hajdaj ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Opplysningene er ikke verifisert av uavhengige kilder, og guvernøren oppgir ikke hvorvidt brannen er slukket.

Hajdaj har tidligere sagt at mesteparten av byen er på russiske hender, men at Ukraina har fortsatt kontroll over Azot. Til nyhetsbyrået AP sa han fredag at russiske og ukrainske styrker «kjemper om hvert hus og hver gate» i Sievjerodonetsk.

Samme dag hevdet prorussiske separatister at de har helt omringet Azot-fabrikken, hvor flere hundre sivile ifølge ukrainske kilder har søkt tilflukt fra kampene.

Sievjerodonetsk og nabobyen Lysytsjansk har lenge vært de eneste to byene i Luhansk fylke som fortsatt er på ukrainske hender.