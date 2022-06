Storavis hevder prins Charles er kritisk til å fly asylsøkere til Rwanda

NTB

Britiske Prins Charles er politisk nøytral, sier staben hans etter at avisa The Times erfarte at prinsen mener det er forferdelig å sende asylsøkere til Rwanda.

Dronning Elizabeths eldste sønn har i en privat samtale beskrevet regjeringens politikk som «forferdelig», skriver The Times med henvisning til en ikke navngitt kilde.

– Han sa at han er mer enn skuffet over politikken, sier avisas kilde.

Statsminister Boris Johnsons regjering inngikk i april en avtale med Rwanda om å sende asylsøkere dit, til protester fra blant andre FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Det første flyet letter etter planen allerede tirsdag.

Angivelig er prins Charles spesielt frustrert over Boris Johnsons asylpolitikk ettersom han snart skal representere moren på Samveldets toppmøte i Rwanda.

Vil ikke kommentere

Prinsens kontor vil verken bekrefte eller avkrefte påstandene.

– Vi vil ikke kommentere tilsynelatende anonyme private samtaler med prinsen av Wales, utover å gjenta at han forblir politisk nøytral, sier Clarence House lørdag.

– Politiske saker besluttes av regjeringen, heter det videre fra prins Charles' kontor.

Ifølge avisas kilde har 73 år gamle Charles flere ganger uttrykt seg kritisk til planene, som han angivelig frykter vil overskygge toppmøtet 23. juni.

– Ikke så dum

Britiske kongelige skal i henhold til tradisjonen ikke blande seg inn i politikken. Som statsoverhode er dronning Elizabeth nødt til å være politisk nøytral, og hun deltar ikke i valg, står det på kongehusets offisielle nettsted.

Prins Charles har imidlertid utmerket seg med sitt engasjement i kampen mot blant annet klimaendringer og plast i havet. I en BBC-dokumentar i 2018 sa tronarvingen at han ikke lenger vil uttrykke sine politiske syn offentlig når han blir konge.

– Jeg er ikke så dum, sa han.

Går rettens vei

I Kigali ventes Charles og Johnson å møte blant andre Rwandas president Paul Kagame. Hans regjering anklages av menneskerettsaktivister for å forfølge politiske dissidenter og skeive.

Men i et rettsmøte fredag slo dommer Jonathan Swift fast at Rwanda er et «grunnleggende trygg og sikker» reisemål for asylsøkere. Han behandlet en klage fra en gruppe asylsøkere som tirsdag kan bli satt på et fly til Rwanda. De gikk rettens vei med støtte fra flere hjelpeorganisasjoner og de britiske grensevaktenes fagorganisasjon, i håp om å stanse utsendelsen.

Dommeren slo fast at flyet kan ta av som planlagt, og sa at det er i «vesentlig offentlig interesse» at regjeringen kan gjennomføre beslutningen. Samtidig åpnet Swift for at kjennelsen kan ankes, og den første ankebehandlingen ventes å skje mandag.

FN-advarsel

En advokat fra UNHCR understreket fredag at britenes varslede deportering av asylsøkere «ikke på noe vis» har støtte fra FNs høykommissær.

– UNHCR er ikke involvert i avtalen mellom Storbritannia og Rwanda, selv om Priti Patel har hevdet det motsatte, sier Laura Dubinsky.

Ifølge henne er det fare for at flyktningene vil lide «alvorlig og uopprettelig skade» dersom de sendes til Rwanda.

FN er også «alvorlig bekymret for om Rwanda har kapasitet» til å ta imot dem, sier Dubinsky.

Får betalt

Storbritannias innenriksminister Priti Patel har avfeid alle protester mot Rwanda-avtalen, som er verdt rundt 1,4 milliarder kroner for Kagames regjering.

Patel sa fredag at regjeringen ikke vil la seg stanse i forsøket på å «ødelegge den dødelige menneskesmuglingen og i siste rekke redde liv».

Regjeringen skal etter planen sende 31 mennesker til Rwanda med et chartret fly tirsdag. I tillegg har ytterligere 100 personer fått varsel om at de vil bli deportert, ifølge regjeringen.