Ukraina forsøker å redde dødsdømte utenlandske soldater

To briter Aiden Aslin (t.v.) and Shaun Pinner (t.h.), og marokkanske Saaudun Brahim, (midten) er dømt til døden i av en domstol i separatiststaten Donetsk. Foto: AP / NTB

NTB

Ukrainske myndigheter sier at de gjør alt de kan for å redde de tre utenlandske soldatene som er dømt til døden av en domstol i russisk-okkuperte Donetsk.

– Både Forsvarsdepartementet og landets etterretningstjeneste, som håndterer utvekslingen av fanger, gjør nødvendige tiltak for å sikre at disse borgerne blir reddet, sa Fedir Venislavskyj, som sitter i den ukrainske nasjonalforsamlingens kommitté for sikkerhet.

Han opplyser imidlertid ikke hva som gjøre fra ukrainsk side for å redde soldatene.

To av soldatene er britiske og den tredje er marokkansk. Torsdag ble de dømt til døden av en domstol i separatiststaten Donetsk, lengst øst i Ukraina, som ikke er internasjonalt anerkjent. De to britene var med i en ukrainsk militærenhet som forsvarte byen Mariupol.

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk sa lørdag at hun forventer at separatistmyndighetene til slutt vil handle rasjonelt.

– For de er fullt klar over de uopprettelige implikasjonene for dem og for russerne hvis de tar noen gale skritt mot våre tre soldater, sa hun.