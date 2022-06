Michael ble lam som 6-åring – gikk til Frøhvelvet for å spre håp i klima- og matkrisen

FNs goodwillambassadør Michael Haddad ble lam som seksåring. Denne uken gikk han til Frøhvelvet på Svalbard med frø fra Midtøsten og et eget budskap fra pave Frans for å spre håp i klima- og matkrisen.

NTB

FN-ambassadør Michael Haddad har gått klimamarsj på Svalbard for å vise at verden kan løse alle kriser. – Ingenting er umulig, sier mannen som ble lam som barn.

Forskere er forbløffet av at Haddad kan gå i det hele tatt. Nå har han vært på Svalbard med frø fra Midtøsten og et eget budskap fra paven.

Haddad er goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram (UNDP). Han la ut på ferden til Svalbard for å gi tolv frø fra Midtøsten til Frøhvelvet der.

Med seg på turen hadde han en bok velsignet av pave Frans , med en bønn om at det i krisetider likevel finnes håp.

Frøhvelvet ligger i fjellet Platåberget. Haddad gikk de siste 5 kilometerne støttet av krykker og et eksoskjelett. Tirsdag overleverte han frøene til daglig leder Åsmund Asdal.

– Min historie startet da jeg var seks. Jeg fikk en skade i ryggmargen og ble lammet fra brystet og ned. Det var umulig for meg å stå eller gå. Men med år med trening og bruk av vitenskapelig teknologi, kunne jeg gå igjen og yte godt, sier Haddad til NTB i Oslo.

– Ingenting er umulig

I hovedstaden delte Haddad sitt budskap blant annet med politikere på Stortinget.

– I min mentalitet er ingenting umulig, sier Haddad.

Det budskapet ønsker han å spre som UNDP-ambassadør.

– Jeg bruker min historie og vitenskapen bak den til å sende et budskap til verden under FNs flagg. Det er på tide at vi handler. Vi er i rød sone. Mitt budskap er at ingenting er umulig. Hvis vi tror, kan vi klare det, sier Haddad.

Viktige frø

I en situasjon der krigen i Ukraina truer verden med global matkrise, er det håpet ekstra viktig, mener han. Både matkrise og klimakrisen kan vinnes.

– Jeg er ikke her for å fortelle folk hva de skal gjøre. Jeg er en person som viser at vi har kraften til å gå et steg lenger hvis vi gjør det sammen. FN har løsninger, UNDP har løsninger. Verden har løsninger, sier Haddad.

Han påpeker at Frøhvelvet ikke bare er noe teoretisk. Han viser til at det under Syria-konflikten gikk tapt mange arter. Da ble frø hentet ut av hvelvet og brukt til å gi dem nytt liv.

– Så når de spiser brød der nå, er det på grunn av frøene i hvelvet, sier Haddad.

Velsignet av paven

Med seg til Svalbard hadde han som nevnt en bok som var personlig velsignet av pave Frans. Haddad har god kontakt med paven. I boken beskrives bønnen paven kom med under koronakrisen.

En bønn om håp.

Det er like aktuelt nå som verden trues både av klimakrisen og matkrisen som følge av Russlands krig i Ukraina.

– Den bønnen kom da Vatikanet var tomt for første gang. Paven var alene. Jeg tror han var veldig redd. Han reflekterte og ga dette budskapet til verden. Hva er det å være redd for når man har håp?

Takker Norge og nordmenn

Haddad sier han vil si takk til alle i Norge. Det går en rød tråd gjennom internasjonalt arbeid der det norske avtrykket er synlig, sier han.

– Vi må huske på at dette ikke handler om oss. Det handler om vår framtid, om våre barn. Det handler om at vi skal leve sammen, sier Haddad.

Han sier det er viktig å snakke om krisene.

– Skal vi snu ryggen bort? Skal vi vente og se? Eller skal vi handle for å få ting til å skje? Jeg har mange spørsmål og ikke et klart svar. Men til sjuende og sist må vi alle ha håp, sier Haddad.